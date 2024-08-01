Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sürücü Ahmad B.(18) Yönetimindeki 16 MC 1882 plakalı motosiklet, Adem G. Yönetimindeki 16 AVM 646 plakalı hafif ticari araç ile yol çalışması nedeniyle daralan yolda kafa kafaya çarpıştılar. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalandı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Fatma Y.(52) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralılardan motosikletin sürücüsü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI