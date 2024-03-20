Gerçek bir tehlike veya sebep olmaksızın duyulan ve şiddetli fiziksel reaksiyonlara sebep olan, ani ve aşırı korku hissine “panik atak” adı verilir. Panik atak, geçiren kişi, kontrolunu kaybettiğini, kalp krizi geçirdiğini ve ölmek üzere olduğunu düşündüğünden, çok korkutucu olabilir. Aslında birçok insan, çeşitli streslerin etkisiyle, hayatları boyunca 1 veya 2 kez panik atak geçirebilir. Ama kısa sürede atlatılan bu durum sonunda hiçbir problem kalmaz. Ancak tekrarlayan ve uzun süren panik atak süreçleri varsa, bu durum “panik bozukluk” olarak adlandırılır. Panik atak, birçok kişi tarafından küçümsense de, aslında önemli tıbbi bir durumdur ve hayat kalitesini bozar. Fakat uygun tedavilerle panik atak belirtileri ortadan kaldırılabilir.

Panik atak sebepleri nelerdir ?

Panik atağa veya panik bozukluğa sebep olan etmenler tam olarak bilinmemektedir ancak aşağıdaki faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir

Aşırı stres,

Strese daha duyarlı olma,

Genetik, kalıtsal faktörler.

Panik atak belirtileri nelerdir ?

Panik atak çoğunlukla aniden, herhangi bir uyarı vermeden başlar. Alışveriş yaparken, araba kullanırken, bir toplantının ortasında panik atak geçirilebilir. Birçok farklı belirtisi olan panik atak sonrası, kişi kendini yorgun hisseder. Aşağıda bulunan belirtilerin birçoğu panik ataklarda görülebilir:

Terleme,

Titreme,

Kalp çarpıntısı,

Nefessiz kalma,

Hızlı soluk alıp verme,

Sıcak basması,

Mide bulantısı,

Karın ağrısı,

Göğüs ağrısı,

Yorgunluk,

Bitkinlik,

Baş dönmesi,

Solgunluk,

Boğazda düğümlenme,

Yutma güçlüğü,

Ölüm korkusu,

Yeniden panik atak geçirme korkusu.

Yukarıda sayılan belirtilere sahip olup, panik atak geçirdiğini düşünen kişiler vakit geçirmeden tıbbi yardım için bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen belirtiler nedeniyle, kişi kendine ve çevresine zarar verebilir. Panik atak gelişebileceği korkusuyla kendini soyutlayan ve evden dışarı çıkmayan kişiler olabilir.

Panik atak belirtileri arasında, başka ciddi hastalıklarda görülebilen bulgular da vardır ve bu durum bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Bütün bunların önüne geçmek için bir an önce doktora görünmeli ve panik atak tespit edilmesi durumunda tedavi başlamalıdır. Böylece, tedavi edilmezse kötüleşebilecek panik ataklar, kontrol edilebilir hale gelir.