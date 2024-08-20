Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediyenin borçları nedeniyle belediye başkanının makam odasında bulunan koltuk ve masa haczedildi. Haciz işlemi, belediyenin bir firmaya olan borcunun ödenmemesi sonucu gerçekleştirildi.

Makam koltuğu ve masası, Antalya Belediyesi'nin çeşitli projeleri için yapılan ihalelerden doğan borçların ödenememesi nedeniyle haczedildi. Haciz işlemi, alacaklı firmanın başvurusu üzerine mahkeme kararı ile yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, bu duruma ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, olay şehirde büyük yankı uyandırdı. Haciz işleminin ardından belediye yetkilileri, borçların ödenmesi konusunda çözüm yolları aramaya başladıklarını belirtti.

Haciz işlemi, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor ve belediyenin finansal durumu hakkında soru işaretleri yaratıyor. Belediye yetkililerinin, borçları yapılandırmak ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için hangi adımları atacağı merak konusu