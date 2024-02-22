İstanbul istikametinden Bursa istikametine daha kısa yoldan para vererek girdikleri çevre yolunda tünellerin bakıma alındığı gerekçesiyle yaşanan sıkıntı nedeniyle onlarca kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre tünellerde yapılan bakım çalışması nedeniyle 3 şeritlik yol 1’e düşürüldü. Osmangazi köprüsünün geçilmesinden sonra uyarı levhası konulmaması nedeniyle paralı otoban çile otobanına dönüştü. Sürücüler, adım adım ilerlenen yolda 8-10 km’lik mesafeyi 2 saatte geçemediklerini iddia ederek, binlerce insanın mağdur edildiğini söylediler.

Para verilen otobanda “müşteri kaçmasın” mantığının güdüldüğünü iddia eden İnegöllü bir iş adamı çektiği fotoğraf ve videoyu gazetemize göndererek yaşanılan sıkıntının boyutunu anlatmaya çalıştı.

İsminin yayınlanmasını istemeyen İşadamı, “Bizler zamanla yarışıyoruz. Eğer bize uyarı yapılsaydı saatlerce bu çileyi çekmez, eski yoldan Bursa’ya gitmeye çalışırdık. Ücret alınan çevre yolunda binlerce araç onlarca kilometrelik kuyruğun oluşmasına neden oldu. Sırf otoban parasını almak adına için kimsenin vatandaşı mağdur etme hakkı yok. Sorumlular kimse acilen soruşturma açılmalı ve ceza verilmeli” diye konuştu.