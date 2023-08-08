Suriye'nin Münbiç kentinden paramotorla havalanarak Hatay'ın Amanos dağlarına gelen S.Ç., örgütten kaçarken yanındaki teröristi öldürüp güvenlik güçlerine teslim olduğu olayın ardından mahkemeden ilginç bir karar çıktı. Terörist S.Ç., yanındaki teröristi öldürdüğü için meşru müdafaa gerekçesiyle beraat ederken, terör örgütü üyeliği suçundan ise etkin pişmanlık sebebiyle ceza verilmemesine karar verildi.

Hatay Amanos Dağları'na 9 Ekim 2020'de paramotorla inen S.Ç., yanında taşıdığı uzun namlulu silahlar, Glock suikast tabancası ve el bombaları ile güvenlik güçlerine teslim oldu. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkeme, S.Ç.'nin örgüt üyeliği suçundan etkin pişmanlık nedeniyle ceza almamasına karar verdi. Aynı şekilde, kaçarken yanındaki teröristi öldürdüğü gerekçesiyle de meşru müdafaa hükümlerine uygun davrandığı belirtilerek beraat etti.

Mahkeme kararına karşı öldürülen teröristin ailesi ve duruşma savcısı itirazda bulundu. S.Ç. ise örgütün çökmesine yardımcı olacak bilgiler verdiği için tahliye talebinde bulundu.

S.Ç.'nin ifadesine göre, Suriye'deki örgüt üst yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi, ancak suikast eğitimine alındı. Kendisini daha rahat kurtarabileceği düşüncesiyle özel kuvvetler yapılanmasına dahil olmayı kabul etti. Paramotor eğitimi aldıktan sonra Hatay'a geldi ve Amanos Dağları'na iniş yaptı.

İstinaf Mahkemesi, S.Ç.'nin örgüt hakkında bilgiler vererek güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu belirtti. Aynı zamanda öldürdüğü teröristin cesedinin üzerindeki silahlarla birlikte ele geçirildiğini ve paramotorlarla birlikte bulunduğu yeri göstermesiyle yakalandığını vurguladı. Mahkeme, verilen kararın hukuka uygun olduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

Öldürülen teröristin ailesinin cezalandırılması için başvuruda bulunduğu S.Ç.'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi.