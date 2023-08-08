Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK/YPG mensubu 4 teröristin, söz konusu bölgelere yönelik taciz ateşi açtığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin anında ve kararlı bir şekilde yanıt verdiği operasyonlar neticesinde, söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölge halkının güvenliğinin sağlanması amacının bir kez daha vurgulandığı ifadelere yer verildi. Operasyonların, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir göstergesi olduğu vurgulanırken, bölgede huzur ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceği kaydedildi.