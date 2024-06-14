Bilecik’te park halindeki bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi mevkiinde 11 TF 801 plakalı otomobil sürücüsü Berkay P. aracını park edip işlerini halletmeye gitti. Bir süre sonra araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Yangına Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken alevlerikısa sürede söndürüldü. Yangından araçta hasar oluştu.

Öte yandan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sürücüleri uyararak, "Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Araçlarda çakmak, deodarant ve sıcakla etkileşimden patlayacak malzeme bulundurulmaması önem arz etmektedir" diye belirtti.