Yıldırım Belediyesi, kış mevsiminde olduğu gibi yaz aylarında da sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını göz ardı etmiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçe genelindeki kedi evleri, köpek beslenme istasyonları ve muhtelif yerlerde bulunan kuş ve diğer sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ayrıca, parklar ve yeşil alanlar gibi noktalara da yiyecek ve su bırakarak hayvanların rahat bir şekilde beslenmelerini sağlıyorlar.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sahipsiz sokak hayvanları için yapılan çalışmalara vurgu yaparak, hava şartlarının zorlandığı dönemlerde hayvanların en çok etkilendiğini belirtiyor. Bu nedenle ekiplerin özellikle yaz aylarında da hayvanları aç bırakmamak ve hayatlarını rahatça sürdürebilmelerini sağlamak adına su ve yemleme faaliyetlerini artırdığını ifade ediyor.

Başkan Yılmaz, şehirdeki hava sıcaklıklarında yaşanan artışa dikkat çekerek, bu süreçte sokak hayvanlarına özel bir ilgi gösterdiklerini ve sahipsiz hayvanların açlık ve susuzluk çekmemeleri için çaba harcadıklarını vurguluyor. Tüm vatandaşları da sıcak yaz günlerinde duyarlı olmaya çağırarak, sokak hayvanları için uygun noktalara bir kap su koymalarını teşvik ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin sokak hayvanlarına gösterdiği bu duyarlılık, ilçedeki hayvanseverlerin takdirini kazanıyor. Başkan Yılmaz'ın çağrısıyla birlikte, halkın da bu güzel girişime katkıda bulunması ve sokak hayvanlarının refahını artırmak için elinden geleni yapması bekleniyor.