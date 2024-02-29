Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Üstün B. (56), Ercan Ö. (62)'nin işlettiği hırdavat dükkanından duş başlığı hortumu satın aldı. Bunun üzerine Üstün B. satın aldığı hortumun su kaçırdığını fark etmesiyle birlikte soluğu yeniden hırdavat dükkanında aldı. Ercan Ö., sattığı malı geri almayacağını ifade etmesinin ardından ikili tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Ercan Ö. müşterisi Üstün B.'yi göğsünün altından bıçakladı. Üstün B. kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Üstün B.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üstün B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ercan Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA