Pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki ATM'lerde önemli bir değişiklik meydana gelecek, bu da ATM kullanıcılarını şaşırtacak cinsten. Bankaların ortak kararıyla, artık ATM'lerden 5, 10 ve 20 TL gibi küçük banknotları çekmek mümkün olmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon oranlarına tepki olarak, her beş banknottan dördünü artık 200 TL olarak basmasıyla birlikte, ATM'lerdeki banknot değerleri de yeniden düzenleniyor.

Öte yandan, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar hakkındaki spekülasyonlar yalanlanırken, 200 TL'lik banknotlar için bankalar yeni bir düzene geçiyor. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'ya göre, ATM'ler artık 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları içerecek şekilde yeniden düzenleniyor. Bu değişiklik, son dönemde Merkez Bankası'nın bastığı banknotların çoğunun 200 TL olduğu gerçeğinden kaynaklanıyor.

Bu durum, bankaların küçük banknotlara yer vermemesi sonucunu doğurdu ve şu anda çoğu banka 5, 10 ve 20 TL'lik banknot kullanımını durdurdu, bu banknotlar için ayrılan yuvalara ise 200 TL'lik banknotlar yerleştirildi. Bu yeni uygulamanın bayram sonrası Türkiye genelindeki tüm ATM'lerde başlaması bekleniyor ve küçük tutar çekmek isteyenlere en düşük 50 TL çekebilecekleri belirtilecek.