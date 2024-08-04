Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman yapımı ve onarımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede yapımı devam eden Yeni Hükümet Konağı’nı, Kara Mustafa Paşa Camii’ni, Pazaryeri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu, Pazaryeri Kapalı Spor Salonu’nu, Pazaryeri İlkokulu’nu inceledi. Gerekli bilgilendirmeleri alan Kaymakam Kahraman, yapımı tamamlandıktan sonra hizmete açılacak binaların çalışmasının eksiksiz bir şekilde devam etmesi talimatını verdi.