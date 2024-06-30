Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde 30 Haziran 1993 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Er Faruk Bölükbaşı şehadetinin seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı. Şehit asker Bölükbaşı’nın şahadetinin seneyi devriyesi anma törenine, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Kırklareli İl Jandarma Kd. Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ve diğer askeri personeller katıldı.

Anma töreninde şehit Bölükbaşı, mezarı başında anılırken, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua okundu. Şehidin ailesini ikametinde ziyaret eden, Kaymakam Fatma Ballı ve Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz baş sağlığı ve sabırlar diledi.