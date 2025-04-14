Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşen ve o günden bu yana naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır.”

Ayrıca daha önce yapılan duyuruda, “Kahraman silah arkadaşımız, 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”