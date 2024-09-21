Şişli’de, kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti. Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, adam penceresinden çocukları izlerken uygunsuz davranışlar sergiledi. Durum polise bildirildi ve ekipler olay yerine intikal etti.

Mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, parkta oynayan çocukların aileleri ise büyük bir endişe içinde. Tacize maruz kalan çocukların aileleri, zanlının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve adamın kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, zanlının bulunması için güvenlik kameraları inceleniyor.