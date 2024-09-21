Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma devam ederken, önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle bağlantılı olarak tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar, amcası Salim Güran'ı suçladı. İfadesinde Bahtiyar, Narin'in amcası Salim'in, küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi ortadan kaldırması için kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, Salim'in, Narin'in annesi Yüksel ile yasak bir ilişki yaşadığını ve Narin'in bu duruma şahit olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

Bahtiyar'ın ifadesine göre, Salim, Narin'i boğarak öldürdü ve cesedi ortadan kaldırması için Bahtiyar'ı zorladı. Bahtiyar, cesedi battaniyeye sardıktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü belirtti. Ayrıca, Narin'in annesi Yüksel'in olay anında peşlerinden gözyaşları içinde baktığını anlattı. Bahtiyar, cesedi nehir yatağına bıraktıktan sonra aceleyle olay yerinden uzaklaştığını ve olayın tamamen Salim'in yönlendirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti.