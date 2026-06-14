Pendik'te Sahil Meydanında belediye tarafından kurulan dev ekranlarda A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası heyecanını takip eden yaklaşık 20 bin vatandaş, sabahın erken saatlerinde meydanları doldurdu. Ortaya çıkan yoğun katılım ve coşkulu atmosfer drone ile havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk grup karşılaşması için Pendik Sahil Meydanı'nda kurulan dev ekran, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Türkiye ile Avustralya arasında oynanan mücadeleyi yaklaşık 20 bin kişi takip etti. Vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını hep birlikte yaşarken, organizasyona Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve çok sayıda katıldı.

Pendik Sahil Meydanı'nda kurulan dev ekranın yanı sıra Gazi Paşa Kuşlu Park'taki LED ekranlardan da karşılaşma canlı olarak yayınlandı. Böylece sahil boyunca toplanan vatandaşlar milli maç heyecanına ortak oldu. Maç boyunca ellerindeki Türk bayraklarıyla A Milli Takım'a destek veren futbolseverler, unutulmaz bir Dünya Kupası atmosferi yaşadı.

Sabah namazı sonrası ikram yapıldı

Etkinlik kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara çorba, çay ve simit ikramında bulunuldu. Maç öncesinde alana gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, meydan kırmızı-beyaz renklere büründü.

Türkiye'nin Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldığı mücadele, Pendik'te büyük bir ilgiyle takip edildi. Sahil Meydanı ve Kuşlu Park'ta oluşan yoğun katılım drone ile havadan görüntülendi.

'Küllerimizden doğacağız'

Etkinliğe katılan Hakan Zor, 'Pendik Sahili'nde düzenlenen bu güzel organizasyon için Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milli takımımız bugün 2-0 mağlup oldu ancak önümüzde daha iki maç var. Türk'ün olduğu yerde umut bitmez. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanını yaklaşık 20 bin vatandaşla birlikte yaşamak çok güzeldi. İnşallah önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz.' dedi.

'Emeği geçen herkese teşekkürler'

Etkinliğe katılan Halil İbrahim Tiryaki, '24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşamak çok güzeldi. Maalesef ilk maçta 2-0 mağlup olduk ancak önümüzde daha maçlar var. İnşallah milli takımımız ülkemizi gururlandıracaktır. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Cin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sabah namazı kıldık. Çorba ve simit ikramının ardından yaklaşık 20 bin vatandaşla birlikte milli heyecanı yaşadık.' dedi.