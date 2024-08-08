Pendik’te İETT otobüsünün 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana çarpması sonucunda 6 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin, kaza nedeniyle ağır hasar oluşan binada güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde dün saat 16.20 sıralarında İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 katlı binanın girişince bulunan dükkana çarptı. Kazada İETT otobüsünde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Güçlendirme çalışmaları devam ediyor
İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonunda oluşan ağır hasar nedeniyle bina tahliye edilirken, otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için binada güçlendirme çalışmalar devam ediyor.