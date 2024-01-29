İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Pendik’te Aydos Ormanı bölgesi ve çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul’da yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 0 ile -2 arasında değiştiği Aydos Ormanı ve çevresi kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giydi. Pendik’te tepeye yakın binaların ise çatıları karla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahalleler havadan görüntülendi.