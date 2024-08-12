Ticaret Satış Hacim Endeksi'ne göre perakende satış hacminde yıllık ve aylık değişimlerde en çok değişim 'bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları'nda yaşandı. Perakende satışlarda bu hizmeti yıllık değişimde 'posta veya internet üzerinden satışlar', aylık değişimde ise 'otomotiv yakıtı' izledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 1,1 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 8,6 arttı.

Haziran ayında motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,0 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Perakende satış hacminde yıllık ve aylık değişimlerde en çok değişim bilgisayar, kitap, iletişim aygıtlarında oldu. Perakende satışlarda bu hizmeti yıllık değişimde posta veya internet üzerinden satışlar, aylık değişimde ise otomotiv yakıtı izledi.