Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde gelenek hâline gelen sabah namazı buluşmaları bu hafta Hacıfaklı Köyü Camii’nde yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, İlçe Vaizi Muhammed Hanefi Aktaş, din görevlileri ile Pınarhisar ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Tesbihat, vaaz ve duanın ardından sona eren buluşmada, program bitiminde cemaate çorba ikram edildi.

Bu tarz buluşmaların manevi birlikteliği güçlendirdiği belirtilirken, önümüzdeki haftalarda farklı köylerde devam edeceği öğrenildi.