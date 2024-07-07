Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde 22 dönümlük Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Pınarhisar Belediyesi’nin Dere Mahallesi’nde yapım çalışmalarını tamamlandığı Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye ve Emlak Konut işbirliğiyle Dere Mahallesi’nde yapılı tamamlanan Millet Bahçesi açılışına, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoglu, AK Parti Kırklareli Milletvekilli Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve diğer davetliler katıldı.

7’den 70’e tüm Pınarhisarlı vatandaşların keyifle vakit geçireceği 22 dönümlük alana konumlandırılan Millet Bahçesi içerisinde; Millet Kıraathanesi, biyolojik gölet, mescid, kafeteryalar, meydanlar, çim aktivite alanı, koruluk, mesire alanı, otoparklar bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı İhsan Talay, Millet Bahçesi’nin Pınarhisar’a kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Programda, Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel sahne aldı. Sevilen şarkılarını Pınarhisarlı dinleyicileri için seslendiren şarkıcı, sevenlerini adeta coşturdu.