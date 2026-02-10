Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'ndeki tatbikatta acil durumlarda bilinçli hareket etmenin ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Senaryo gereği çıkan yangına yangın tüpü ile müdahale uygulamalı olarak gerçekleştirilirken, deprem anında yapılması gerekenler de detaylı şekilde anlatıldı. İtfaiye personelince tahliye planları, ilk müdahale adımları ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı katılımcılara bire bir gösterildi. Katılımcılar, tahliye sürecini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Pınarhisar Belediyesi yetkilileri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla benzer eğitim ve tatbikatların devam edeceğini belirterek, 'Afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve güçlü bir Pınarhisar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.