Edinilen bilgiye göre, söz konusu rapor doğrultusunda Kozahan avlusunun ilk aşamada tamamen boşaltılması, ardından AFAD ve ilgili uzman ekiplerin alanda incelemelerde bulunması planlandı. Yapılacak değerlendirmelerde, yangın güvenliği, acil tahliye alanları ve muhtemel bir deprem durumunda alınması gereken tedbirlerin ele alınacağı belirtildi.

Bu çerçevede ekipler sabah erken saatlerde sahaya inerken, avlunun ön kısmındaki masa ve sandalyeler kaldırıldı; sürecin kademeli şekilde ilerlediği, gün içerisinde arka bölümdeki alanların da tamamen boşaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kararın, Kozahan'ın tarihi dokusunun korunması ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla alındığı ifade edilirken, masa ve sandalyelerin yeniden yerleştirilip yerleştirilmeyeceği konusunda ise şu an için net bir takvim bulunmadığı aktarıldı. Sürecin, uzman raporları ve yapılacak teknik değerlendirmeler sonrasında şekilleneceği belirtildi.

Öte yandan düzenleme, esnaf ve ziyaretçiler arasında da dikkat çekti. Kozahan'a gelen çok sayıda vatandaşın, avlunun boşaltıldığını görerek alandan ayrıldığı gözlemlendi. Özellikle yaşlı ve dinlenme ihtiyacı duyan ziyaretçilerin duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

Dün bazı siyasi parti temsilcileri ve mülki amirlerin de Kozahan'a gelerek alanda incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Tarihi hanın oturma alanlarıyla birlikte anılan sosyal yapısının, yapılacak değerlendirmeler sonrasında nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Kozahan’da hayata geçirilen bu düzenlemenin, hazırlanan teknik raporlar ile ilerleyen süreçte alınacak yeni kararlar kapsamında önümüzdeki günlerde tekrar ele alınması öngörülüyor.