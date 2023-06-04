Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında yürekler ağza geldi. Yarışın startı verildiği esnada 5 araç zincirleme şekilde kazaya karıştı, kimsenin yara almaması rahat nefes aldırdı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 3-4 Haziran tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize edilen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları başladı. Yarış dün başarılı bir şekilde tamamlanırken bugün ise yürekler ağza geldi. Yarışın startı verildiği esnada gaza basan sporculardan 5’i kazaya karıştı. Zincirleme şekilde gerçekleşen kazada araçlar parçalandı. Sporcuların yara almaması ise rahat bir nefes aldırdı.