Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki değişkenlikleri yorumladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Memiş, yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

"Piyasalar kumarhane gibi" diyen Memiş yatırımcılara seslenerek "Dikkatli olun" dedi. Memiş ayrıca "Altın mı gümüş mü?" sorusuna da cevap verdi.

"Piyasalar kumarhane gibi

Dikkat edin!

- Altın-gümüş rasyosu %3 artışla 95,25’e yükseldi.

Müthiş bir rakam, altınını gümüşle takas yapan şanslı.

- Gümüş ons %4 değer kaybederek 32,54’e geriledi, gümüş gram ise %4 değer kaybederek 39,75 liraya geriledi.

Altın mı, gümüş mü ? Bence gümüş

- EUR/USD paritesi %2 yükselişle 1,1084’e yükseldi.

1,04’ün altını değerlendirenleri tebrik ederim.

- Ons altın 3.167 $ dan 3.099 $ geriledi, şimdilik %1 düşüş var, devamı gelir.

Gram altın 3.926 liradan 3.857 liraya geriledi şimdilik, devamı gelir."