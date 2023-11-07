Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından, 'Tekoşin Cizre' takma adını kullanan Ayşe Arslan'ı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve daha önce arama kaydı bulunan 'Tekoşin Cizre' kod adlı Ayşe Arslan, geçmişte yurt içinde faaliyet gösterdi ve 2014 yılında terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içinde rol aldı.

MİT, Hakurk bölgesinde PKK/KCK örgütünün yapılanmasının sorumluluğunu üstlenen Arslan'ın etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. Sahadaki istihbarat kaynakları, Arslan'ın konumunu tespit etmeyi başardı. Ayrıca MİT, istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla, terörist Arslan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Bu bilgi üzerine Arslan, MİT'in özel operasyonu sonucunda etkisiz hale getirildi.