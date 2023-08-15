PKK’nın 15 Ağustos 1984 tarihi itibariyle yapmış olduğu haince saldırıları ile mücadele devam ediyor. 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırılar hafızalardan silinmedi. 39 yıl önce sıkılan ilk kurşundan bugüne aldığı hasar bilançosu açıklandı.

O tarihten itibaren gerçekleşen olaylarda 6-7 bin kadar güvenlik görevlisi ve vatandaş şehit olurken, teröristlerle birlikte ölenlerin sayılarının 50 bini aştığı tahmin ediliyor. Terör olaylarından ve terörle mücadeleden kaynaklı ülkenin ekonomik yönden kaybı ise 1 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit-Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu ilk gün Kürt adı altında kurulan sözde terör örgütü, Kürtlere ve Kürtlerin yaşadığı bölgelerde zulümler yaptığını söyledi. li kanlı PKK’nın 15 Ağustos 1984 tarihinde gece saat 21.30 sıralarında ilk alçakça baskınını Kürt adı altında Kürt ilçesi olan Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Eruh ilçesinde yaptığını hatırlatan Şehitoğlu “"O gün maalesef ilk şehidimiz olan Süleyman Aydın kardeşimiz şehit oldu. PKK terör örgütü hemen ardından yıllarca bölgede Eruh ve Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgesinde Kürt adı altında Kürt köylerinde Kürt toplumuna saldırılar düzenledi. O günden bugüne binlerce alçakça saldırılar yaptı. Çoluk çocuk demeden kundakta ki bebeğe kadar saldıran alçak bir terör örgütüdür. Ama o günde bizler dimdik ayaktaydık bugünde dimdik ayaktayız ve son terörist yok olana kadar bizler onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde ifade etti.