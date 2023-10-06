Milli İstibarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla, PKK/KCK-YBŞ'nin suikast birim sorumlusu olarak bilinen 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi. MİT, İlyas Biro Eli'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul/Başika-Zelikan'daki üssüne yönelik PKK saldırılarına destek verdiğine dair bilgilere ulaştı. Ayrıca teröristin Türkiye'de suikast eylemlerini organize ettiği, örgüt üyelerinin seçim ve eğitimlerinden sorumlu olduğu ve Türkiye'ye karşı planlanan eylemleri takip ettiği belirlendi. Ayrıca, İlyas Biro Eli'nin örgüt içinde rol aldığı ve ölüm kararlarını uyguladığı tespit edildi. Bu nedenle terörist, etkisiz hale getirilmesi gereken öncelikli hedefler listesine dahil edildi. Ayrıca, İlyas Biro Eli'nin Musul/Zelikan'daki TSK üssüne yönelik saldırı talimatları verdiği için MİT tarafından izlendiği öğrenildi.

MİT, saha ajanlarının yaptığı araştırmada teröristin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı ve bu nedenle operasyon için harekete geçti. Operasyon sonucunda İlyas Biro Eli'nin, saldırı hazırlığında olan örgüt üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirildi. 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'nin 2015 yılında PKK/KCK kadrolarına katıldığı ifade edildi. Terörist, örgüte katıldıktan sonra Irak'ın Sincar bölgesinde faaliyet göstererek suikast eğitimleri verdiği ve aynı dönemde örgüte yeni elemanlar kazandırmakla görevli birimin sorumlusu olduğu bilgisi de elde edildi.