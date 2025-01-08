Suriye'de 8 Aralık'taki büyük muhalif devrimden sonra yeniden inşa dönemi başladı.

Toprak bütünlüğünün korunması için Şam yönetimi ve uluslararası kamuoyunun çağrılarına kulak asmayan ülkenin kuzey doğusundaki PKK/YPG terör örgütü, silah bırakmamakta direniyor.

Türkiye'nin askeri operasyonu işaret ettiği sert açıklamalarının ardında Suriye Milli Ordusu (SMO), geniş bir operasyon için harekete geçti.

SMO Müşterek Kuvvetleri; Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

Suriye'de son dönemdeki hareketlilikte önemli bir hedef olarak görülen ve muhalif hareket sırasında SMO'nun PKK'dan kurtardığı Tişrin Barajı ve çevresinde çatışmalar sürüyor.

SMO'ya üstünlük kuramayan PKK'lı teröristler yine sivilleri sahaya sürdü.

Teröristler, sivil halkı sivil araçlarla baraja sokmaya başladı.

Kendini sivil olarak lanse eden sivil giyinimli terör örgütü YPG/PKK mensuplarının da sivillerin arasına yerleştiği kalabalık, Tişrin Barajı'nda gösteri yapmaya başladı.

Diğer yandan Türk İHA'ları da bölgedeki PKK/YPG hedeflerini vurmaya başladı. Türk jetlerinin de bölgede uçuş yaptığına dair yerel kaynaklardan bilgiler geliyor.