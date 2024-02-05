Bilecik’te, Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) yakalanmamak için aracının arka plakasına traş köpüğü ile kapatan hafif ticari araç sürücüsü polis ekiplerinden kaçamadı ve 2 bin 647 lira para cezasına çarptırıldı.

Aracının arka plakasına traş köpüğü ile kapatarak usule aykırı bir şekilde EDS’lerden geçiş yapmaya çalışan sürücü İlyas P.’ye, Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri geçit vermedi. Olay ile ilgili paylaşımda bulunan Vali Şefik Aygöl, ’Usulsüzlüğe geçit yok’ diyerek, Bilecik’in huzuru için 7/24 çalışmaya devam eden teşkilatları tebrik etti ve kolaylıklar diledi.

Öte yandan sürücüye 2 bin 647 lira idari ara cezası yazıldığı belirtildi.