TFF, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının oynanacağı tarihi açıkladı.

Kafkasspor ve Yıldırımspor'u da yakından ilgilendiren TFF 3. Lig'de ilk tur karşılaşmaları 2 Mayıs Perşembe tarihinde gerçekleşecek. İlk maçlarını kazanarak üst tura çıkan ekipler, 6 Mayıs Pazartesi günü ilk maçlarını, ardından 10 Mayıs Cuma günü ikinci maçlarını oynayacaklar.

Bu aşamayı geçen takımlar, 15 Mayıs Çarşamba günü ilk maçlarını yapacak ve 20 Mayıs Pazartesi günü rövanş karşılaşmalarıyla finale yükselecekler.

1'inci ve 2'nci grupların şampiyonluk mücadelesi 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecekken, 3'üncü ve 4'üncü grupların final maçları 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Finallerin oynanacağı şehirler daha sonra duyurulacak.