Pankreas kanseri, vücudun hemen hemen her anlamda zarar görmesine yol açan ve sindirim sisteminin asli görevlerinden birini engelleyen ciddi bir kanser türüdür.

Karnın arka kısmında bulunana pankreasta meydana gelen aşırı derecede hücre çoğalması, pankreas kanseri hastalığının oluşmasına yol açar. Pankreas kanseri nedeniyle pankreas üzerinde biriken kötü huylu hücreler, söz konusu organın görevini yeterli derecede yerine getirememesine yol açar. Hal böyle olunca vücut, sindirim anlamında büyük sorunlar yaşamaya başlar. Hastanın pankreas sorunu nedeniyle besinlerden alması gereken besin değerlerini alamadığı ve bu nedenle vücudunu besleyemediği görülür.

Pankreasta meydana gelen kanser, vücudun diğer organlarına da çok hızlı bir şekilde yayılma eğilimi gösterir. Özellikle adenokanser olarak bilinen agresif kanser hücrelerinin pankreasta görülmesi, direkt olarak kanserli hücrelerin çevrede yer alan organlara yayılması anlamına gelir. Bu nedenle söz konusu kanser türünün belirtileri hakkında bilgi sahibi olup, hastalığı erken bir şekilde fark edilmesine ve tedavide başarı oranının yüksek ölçüde artmasına yol açar. Peki, hastalığın genel olarak belirtileri nelerdir?

Pankreas Kanseri Belirtileri

Pankreas kanseri belirtileri konusunda hastalığın evreleri öne çıkar. Hastalık ilk evrelerde herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu durum da hastalığın hızlı bir şekilde ilerlemesine ve daha fazla organa yayılmasına yol açar. Orta ve ileri evrelerde ise kanserin belirtilerinin çok şiddetli bir şekilde ortaya çıktığı görülür. Genel olarak pankreasta meydana gelen kanseri belirtileri şu şekilde bilinir:

Hastada anlamsız bir karın ağrısı olur ve yemek yemekte zorlanır.

Hasta iştah kaybı yaşar ve bununla birlikte ciddi bir kilo kaybı yaşanır.

Sarılık ve ishal sıklıkla görülen rahatsızlıklar olarak bilinir.

Sindirimde zorlanma meydana gelir ve dışkılama kıvamı genelde cam macunu kıvamında olur.

Dışkıda, tende sararmalar ve idrar renginin giderek koyulaşması, hatta çay rengini alması görülebilir.

Bu tür belirtiler ilk evrelerde değil de orta ve son evrelerde çok daha sık görülür. Hastalığın tedavisinde erken teşhis çok önemlidir ancak erken teşhis genel olarak tesadüfen yapılır. Başka bir hastalıktan şüphelenilip, yapılan tetkikler sonucunda hastalık teşhis edilir.

Pankreas Tedavisi

Hastalığın tedavisi konusunda 4 farklı yöntemin öne çıktığı söylenebilir. Öncelikle ilaç tedavisi uygulanır ve kemoterapi de beraberinde gelebilir. Cerrahi tedavi ve radyasyon tedavisi gibi tedavi seçeneklerine de başvurulduktan sonra hastalıktan tedaviye cevap beklenir. Tedavi seçimi konusunda hastanın yaşı, kilosu, genel sağlık durumu, hastalığın evresi, pankreasın durumu, kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığı gibi detaylara da bakılır.