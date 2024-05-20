Bursa'nın İznik ilçesinde, trafik ekibine ait polis aracının içine giren bir yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

İznik ilçe merkezinde görev yapan trafik ekibi, uygulama sırasında araçlarını yol kenarına park etti. Bu esnada otların arasından çıkan bir yılan, aracın motor kısmına girmeye çalıştı. Polislerden biri yılanı fark edince, hemen itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyeye bağlı yılan timi, olay yerine gelerek aracın üzerinde çalışmaya başladı. Bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekipler, sonunda yılanı zarar vermeden aracın içinden çıkarmayı başardı ve yılanı tekrar doğaya saldı.