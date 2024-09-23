İstanbul Ümraniye'de görev başında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısı tutuklandı. Şüpheli Yunus Emre Geçti, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan bir şahsı yakalamaya çalışması sırasında meydana geldi. 19 yaşındaki zanlı Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde polis tarafından yakalanmak istendiği sırada arbede çıktı. Şüpheli, bir polis memurunun silahını ele geçirerek etrafa ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanırken, zanlının annesi P.G. (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan Yunus Emre Geçti, “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanma talebiyle Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, kadın polisler tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracına bindirilerek adliyeye götürüldü. Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği, Geçti’nin “kamu görevlisini kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.