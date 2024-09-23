1996 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle açılışı yapılan İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, seçim vaadi olarak Ek Hizmet Binasını yıkarak yerine modern bir iş merkezi ve açık ve kapalı otoparklar yapacaklarını açıklamıştı.

Projede bazı detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. Proje kapsamında Ek Hizmet binasının yıkılmasıyla ortaya çıkarılacak alan ile birlikte yıllarca Kültür Sarayı olarak hizmet veren ve daha sonra yıkılarak açık otoparka dönüştürülen alan birleştirilecek. Bu devasa alanda altı tamamen kapalı otopark olacak. Otoparkta ki araç kapasitesinin ciddi oranda arttırılması öngörülüyor.

Depreme dayanıksız olan Ek Hizmet Binası yerine ise yeni bir İş Merkezi yapılacak. Yeşil alan ve açık otoparklarla desteklenecek olan bölge, ilçenin modern merkezlerinden biri haline getirilecek.

Edinilen bilgiye göre sadece bu alan değil, ek hizmet binası arkasında kalan iş yeri ve konutlarında içerisinde bulunduğu bir bölgede yine kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak. Yerinde dönüşümle bölge yeniden inşa edilecek.

Dev projeyle ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği ve detayların yakın bir zamanda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.