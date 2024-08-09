İstanbul'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş sağlanması amacıyla düzenlemiş olduğu operasyonda 5 kişi yakalandı kurallara uymayan sürücüler ise 16.000 TL ceza yazıldı.

Polis ekiplerinin yaka paça yakaladığı saldırganlar adliyeye sevk edildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçenin Bağlarçeşme Mahallesinde Özel Harekat destekli denetim gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş, Yunus ve Devriye ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulamasında 105 araç, 45 motosiklet ve 520 şahıs sorgulandı. Sorgulamada satışa hazır 17 küçük poşet içinde ve toplamı 76 gram uyuşturucu kubar yakalandı.

Sorgulanan şahıslardan evden altın çalan ve 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, 3 yıl 9 ay 29 gün ve 14 bin 580 TL cezası olan bir şahıs ile çeşitli suçlardan araması bulunan 3 kişi olmak üzere aranan 5 kişi yakalandı. uygulamada ayrıca trafik kullarına uymayan 3 sürücüye de toplamda 16 bin 703 TL para cezası kesildi.

Huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.