Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında 14,12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı yer ve saatlerde yaptıkları çalışmalarda, şüphelendikleri T.U. ve L.A. isimli şahısları durdurdu. T.U.’nun üst aramasında 4,84 gram kimyasala bulanmış tütün ve 0,30 gram metamfetamin ele geçirilirken, L.A.’nın üst aramasında ise 9 adet alüminyum folyoya sarılı 8,98 gram metamfetamin ile uyuşturucu ile alakalı olduğu değerlendirilen bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.