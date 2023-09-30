Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı. Güzel vakit geçiren öğrenciler polislere teşekkür ederek yaptıkları resimleri hediye etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Minik Yürekler Güvende" projesi çerçevesinde İzmit’te bulunan Mehmetçik İlkokulu’na giderek öğrencilerle eğlenceli anlar yaşadı. Ekipler, önce öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak, sorulan sorulara cevap verdi. Verilen bilgilerden sonra polisler ve öğrenciler okul bahçesinde birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı. Çocuklara aksesuar ve kitap hediye edildi. Öğrencilerde polislere teşekkür ederek yaptıkları resimleri hediye etti.