Petrol fiyatları, dolardaki değer kazanımının etkisiyle haftalık kayıplarını artırırken, petrolde yön değişikliği yaşanmasıyla birlikte akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler olduğu belirtildi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki sürekli zam dalgasına, bir süreliğine de olsa indirim yapılacağı bilgisi gündeme geldi.

62 KURUŞLUK İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatında hafta başı itibariyle 62 kuruşluk bir indirimin uygulanacağı öne sürüldü.

Benzindeki bu indirimin 18 Kasım Pazartesi günü saat 00:00’dan itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzinin fiyatının 42,28 liraya düşeceği belirtildi.

Ancak motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir indirim yapılması beklenmiyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde fiyatlarda dalgalanmaların devam edebileceğini vurguladı.