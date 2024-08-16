Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlke Karagöz, obezitenin modern toplumların en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Postbariatrik cerrahi müdahaleler sadece estetik kaygılarla sınırlı değildir; aynı zamanda hijyenik sorunlar ve fiziksel rahatsızlıkları da gidermeye yöneliktir” dedi.

Medical Park Adana Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlke Karagöz, vücut şekillendirme ameliyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezitenin modern toplumların en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu ve birçok bireyin bariatrik cerrahi yoluyla bu sorunla başa çıkmayı seçtiğini vurgulayan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlke Karagöz, ”Bariatrik cerrahi, ciddi kilo kaybı sağlayarak bireylerin genel sağlık durumlarını iyileştirmektedir. Ancak, bu hızlı ve fazla miktarda kilo kaybı, ciltte sarkma ve vücut konturunda deformasyon gibi estetik ve fonksiyonel sorunlara yol açabilir. Bu noktada, postbariatrik cerrahi devreye girer. Postbariatrik cerrahi, kilo kaybı sonrası oluşan bu estetik ve fiziksel deformiteleri düzeltmeyi amaçlayan bir dizi cerrahi işlemi kapsar ve hastaların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını iyileştirmeyi hedefler” dedi.

“Hijyenik sorunları giderir”

Postbariatrik cerrahinin genellikle vücut ağırlığında belirgin bir düşüş ve buna bağlı olarak cilt ve yumuşak dokularda ciddi sarkmaların oluştuğu hastalar için uygun olabileceğini belirten Op. Dr. İlke Karagöz, “Bu cerrahi müdahaleler sadece estetik kaygılarla sınırlı değildir, aynı zamanda hijyenik sorunlar ve fiziksel rahatsızlıkları da gidermeye yöneliktir. Örneğin, cilt sarkması ve doku fazlalıkları cilt enfeksiyonlarına, irritasyona ve günlük aktivitelerde zorluklara neden olabilir” diye konuştu.

Obezite cerrahisi sonrası plastik cerrahi uzmanlarının hangi işlemleri yaptığından bahseden Op. Dr. Karagöz, bunları şöyle sıraladı:

“Karın germe: Obezite cerrahisi sonrası karın bölgesinde oluşan fazla cilt ve yağ dokusunun alınması işlemidir. Bu işlem, özellikle karın kaslarının da zayıf olduğu durumlarda kasları sıkılaştırmayı da içerir. Bariatrik cerrahi sonrası en sık uygulanan prosedürlerden biridir. Bu işlem sırasında bel bölgesi de şekillendirilir.

Meme estetiği: Kilo kaybı sonrası meme dokusunda meydana gelen sarkma, hacim kaybı ve asimetriyi düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi işlemlerdir. Meme dikleştirme, meme büyütme ve küçültme işlemleri bu kapsamda değerlendirilebilir.

Kol germe, uyluk germe, sırt ve kalça bölgelerindeki sarkık cilt ve dokunun alınması gibi çeşitli işlemler vücut kontörünün düzeltilmesi için yapılır. Genellikle çok aşamalı bir süreç olarak planlanır ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak uygulanır.

Yüz ve boyun germe: Kilo kaybı sonrası yüz ve boyun bölgelerinde meydana gelen sarkmaların düzeltilmesi amacıyla yapılan estetik cerrahi müdahalelerdir.”

“İyileşme süreci, cerrahinin başarısı ve hastanın genel sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir”

Postbariatrik cerrahi geçiren hastaların iyileşme sürecinin cerrahinin başarısı ve hastanın genel sağlığı üzerinde doğrudan etkili olan kritik bir dönem olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Karagöz, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli hususları şu şekilde sıraladı;

“Sütur hattının bakımı: Hekim tarafından önerilen antiseptik solüsyonlarla dikişli bölgenin temiz tutulması enfeksiyon riskini azaltır.

Hekim kontrolleri: Ameliyat sonrası düzenli olarak hekiminize gitmek; iyileşme sürecinin sağlıklı ilerlediğini, herhangi bir komplikasyon gelişip gelişmediğini görmek ve komplikasyon durumunda erken müdahale edebilmek için önemlidir.

Beslenme ve sıvı tüketimi: Vücudun iyileşmesi için yüksek protein, vitamin ve mineral içeren dengeli bir diyet uygulanmalıdır. Protein, doku onarımında önemli bir rol oynar ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Yeterli miktarda su içmek: Vücudun iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle cerrahi sonrası dönemde yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir.

Fiziksel aktivite: Cerrahiden hemen sonra ağır egzersizlerden kaçınılmalı ve yavaş yavaş hafif fiziksel aktivitelerle başlanmalıdır. Yürüme gibi hafif egzersizler kan dolaşımını artırır ve iyileşme sürecini destekler. İlk birkaç hafta ağır kaldırmaktan ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu, dikişlerin açılmasını ve yara iyileşmesinde komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.

Yara iyileşmesi ve cilt bakımı: Cerrahi bölgenin rahatça iyileşmesi için sıkı giysilerden kaçınılmalıdır. Cildi tahriş etmeyen, pamuklu ve bol giysiler tercih edilmelidir. Cilt kuruluğunu önlemek için cerrahi bölgenin etrafındaki cilt uygun ürünlerle nemlendirilmelidir.

Psikolojik destek: Ameliyat sonrası vücut değişimleri ve yaşam tarzındaki değişiklikler, hastanın psikolojik durumunu etkileyebilir. Bu süreçte psikolojik destek almak, iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar.

Komplikasyon belirtilerini tanıma: Yüksek ateş, cerrahi bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı veya akıntı gibi enfeksiyon belirtilerine dikkat edilmelidir. Bu belirtiler ortaya çıkarsa doktora başvurulmalıdır.

Yara izlerinin yönetimi:

1-İz bakımı: Yara izlerinin görünümünü azaltmak için önerdiğimiz ürünler olacaktır. Ayrıca, güneş ışığından kaçınmak ve yara izlerini korumak, izlerin belirginleşmesini önleyebilir.

2-Masaj ve silikon bantlar: Yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra izlerin görünümünü azaltmak için masaj ve silikon bantlar kullanılabilir.

Sigara kullanımı: Sigara içmek, yara iyileşmesini olumsuz etkileyen ve komplikasyon riskini artıran bir faktördür. Bu nedenle, cerrahiden önce ve sonra sigara içmemek çok önemlidir.

Yeterli dinlenme: İyileşme sürecinde vücudun yeterince dinlenmesi gerekir. Özellikle ilk haftalarda uyku düzenine dikkat edilmeli ve yeterli uyku alınmalıdır.

Uyku pozisyonu: İlk dönemde cerrahi işleme göre uygun uyku pozisyonları tercih edilmelidir.

Sağlıklı yaşam tarzı: Postbariatrik cerrahi, genellikle hastaların yaşamlarında kalıcı değişiklikler yapmalarını gerektirir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz bu süreçte devam ettirilmelidir.

Duygusal ve sosyal destek: Bu dönemde yakın çevreden alacağınız duygusal ve sosyal destek iyileşme sürecini olumlu etkiler.”