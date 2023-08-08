Cinsel istismar iddiasına dair gelişmeler, beklenmedik bir yönde ilerliyor. Görevli doktor U.S., E.Ç. isimli genç kızı muayene sırasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Ancak son dönemde ortaya çıkan yeni deliller, olayın aslında farklı bir şekilde geliştiğini gösteriyor.

Doktor U.S., genç kızın şikayeti üzerine cinsel istismar suçundan yargılanıyordu ve bir süre tutuklu olarak kaldı. Ancak U.S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptıkları itiraz sonucunda, mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S.'nin tahliyesine karar verildi. Bu tahliye kararı, olayın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Daha da dikkat çekici olan ise hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor F.Ç.'nin ifadesiydi. F.Ç., savcılığa verdiği ifadesinde, E.Ç.'nin aslında U.S.'yi kendisine arkadaş olarak ayarlaması için teklifte bulunduğunu ve bu teklife tepki gösterdiğini belirtti. F.Ç., cinsel istismar iddiasının iftira olduğunu dile getirdi. Bu ifade, olayın seyrini tamamen değiştirdi ve U.S.'nin aslında iftiraya uğradığına dair ciddi şüpheler doğurdu.

Muğla'da yaşanan olayın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bu yeni ifadenin ardından, E.Ç. isimli genç kız hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı belirtildi. Bu gelişme, iddianın başlangıcındaki suçlama ile sonrasında ortaya çıkan gerçek arasındaki büyük uyuşmazlığı gözler önüne seriyor.