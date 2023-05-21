Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu’nu lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig yolunda son virajı olan play-off müsabakalarına başlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig yolunda son viraja girdi.

Ligde normal sezonu 19 maçta 18 galibiyetle zirvede tamamlayan Poyrazın Kızları, Zonguldak’ta gerçekleştirilecek play-off’taki ilk maçında 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü (yarın) saat 16.00’da A Grubu dördüncüsi Trabcon Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Gruplarını ilk 4 sırada bitiren 8 ekibin yer alacağı play-off’ta A Grubu’ndaki rakipleriyle karşılaşacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçlarını Zonguldak GHSİM Site Spor Salonu’nda oynayacak.

Normal sezonu lider bitirmenin avantajıyla müsabakalara 3 puanla başlayacak olan Poyrazın Kızları, ikinci maçında 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 12.00’de A Grubu üçüncüsü Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü ise saat 16.00’da Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off’taki son maçını ise 24 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 18.00’de A Grubu’nu lider bitiren Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile oynayacak. Play-off müsabakaları sonunda ilk 2 sırada yer alacak ekipler 2023-2024 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Play-off maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 3’er puanla başlarken, Sivas Belediyespor ve Polatlı Belediyespor 2’şer, Kırşehir Belediyespor ve Aksaray Belediyespor da 1’er puanla başlayacak.