TİKAV koordinasyonunda düzenlenen 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı-Türkiye, İstanbul’da Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward’ı ağırladı.

Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Uluslararası Gençlik Ödül Programı-Türkiye kapsamında Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Kraliçe 2. Elizabeth’in en küçük oğlu Prens Edward’ı ağırladı. Erkek Lisesi’ni ziyaret eden Edinburgh Dükü, öğrenciler ile samimi sohbetler gerçekleştirerek, gençlerin Ödül Programı deneyimlerini dinledi ve üstlendikleri bölümlerdeki performanslarını izledi.

Dünyada The Duke of Edinburgh’s International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kapsamını hızla genişletiyor. Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif Yolculuğu bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal olarak 20 yıldır uygulanıyor. Programa Türkiye’den katılan genç sayısı 2023 yılıyla birlikte 20 bini aştı. Türkiye’de her yıl daha fazla okulda uygulanarak katılımcı gönüllü öğrenci sayısını artıran Uluslararası Ödül Programı önemli bir konuğu ağırladı.

İstanbul’da Türk gençleriyle dolu bir gün geçirdi

Edinburgh Dükü, 25 Eylül 2023 tarihinde İstanbul’da Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye katılımcısı tarihi Kabataş Erkek Lisesi’ni ziyaret etti. Prens Edward burada Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Dr. Muharrem Bayrak ile birlikte Akfen Holding ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’ın yanı sıra ödül liderleri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Daha sonra Kabataş Erkek Lisesi’nde incelemelerde bulunan Edinburgh Dükü, Türkiye’de 20’nci yılını kutlayan Uluslararası Ödül Programı ile ilgili olarak farklı okullardan gelen gençlerin Ödül Programı deneyimlerini dinledi, onlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek üstlendikleri bölümlerdeki performanslarını izledi. Okulun anı defterini imzalayan Dük, okulda 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş Depremleri ile ilgili hatıra kitabını da yakından inceledi. Edinburg Dükü, daha önce 2015 yılında Uluslararası Ödül Programı’nın Türkiye’deki gelişimini incelemek üzere yine İstanbul’a gelmiş, çeşitli okulları ziyaret ederken buradaki gençlerle buluşup onlarla zaman geçirmişti.

Türkiye’nin 34 şehrinde faaliyetlerine devam ediyor

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2023 yılı başı itibariyle, Türkiye’de 147 aktif Ödül Merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine 34 ilde devam ediyor. Dünya genelinde 130’dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik programı olarak bilinen ve 13 milyon öğrenciye ulaşan bu gönüllü eğitim programı, 14-24 yaş arası gençleri hedef alarak onların bireysel gelişimlerini teşvik ediyor. Türkiye’de şimdiye kadar 20 bin gence ulaşan bu önemli programın organizasyonu, Akfen Holding’in kurucusu olduğu TİKAV tarafından yürütülüyor.

Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Gençlerin Ödül’ü almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Gelişim ve Macera-Keşif bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve Macera ve Keşif Yolculuklarına katılmaları gerekiyor. Bunun ardından ayırdıkları zamanla orantılı olarak altın, gümüş ve bronz ödüllerinden birisini alarak mezun oluyorlar. Dünyada 13 milyon gence ulaşan programın iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor.