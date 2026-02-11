Sultanbeyli Belediyesi, ilçedeki eğitim niteliğini yükseltmek ve çocukları teknolojinin olumsuz içeriklerinden uzak tutarak faydalı kullanım alanlarıyla buluşturmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. İlçe genelinde 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 23 bin öğrenciye kapsamlı bir “Dijital Eğitim Seti” armağan edildi. Okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelip setleri bizzat teslim eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu girişimin yalnızca bir hediye dağıtımı olmadığını, çocukların dijital alışkanlıklarını olumlu yönde dönüştürmeyi hedefleyen bir adım olduğunu ifade etti.





"İstiyoruz ki çocuklarımız üreten ve geliştiren bireyler olsun"

Teknolojinin bilinçsiz kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ali Tombaş, projenin vizyonunu şu sözlerle açıkladı:

"2, 3 ve 4. sınıflarda öğrenim gören yaklaşık 23 bin evladımıza ulaştırdığımız bu setlerle yalnızca bir hediye sunmuyor; ekran başında geçen süreyi akıl oyunlarıyla desteklenen, keşif dolu deneyimlere ve kalıcı öğrenmeye dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki yavrularımız teknolojinin sadece tüketicisi değil; onu bilinçle kullanan, üreten ve geliştiren bireyler olsun."





"Teknolojiyi bilinçli kullansınlar istiyoruz"

Projenin aileler için de büyük bir rahatlık sağladığına dikkat çeken Başkan Tombaş, "Velilerimiz açısından iç rahatlatan bir model ortaya koyuyoruz. 'Çocuğum dijital ortamda neyle vakit geçiriyor?' sorusunun cevabını netleştiriyoruz. Biz teknolojiye karşı duran değil, onu çocuklarımızın geleceği için doğru yerde kullanan bir anlayışa sahibiz. Amacımız çok net: Çocuklarımız teknolojinin kölesi değil, efendisi olsun; ondan fayda üreten nesiller yetişsin" ifadelerini kullandı.

Şiddet ve reklam yok, "akıl oyunları" var

Dağıtılan dijital eğitim setleri, ebeveynlerin en büyük endişesi olan "güvenli içerik" sorununa da çözüm getiriyor. Pedagojik hassasiyetle hazırlanan 90 farklı oyun ile çocukların ekran başında harcadıkları zamanı; akıl oyunlarıyla desteklenen, keşif dolu deneyimlere ve kalıcı öğrenmeye dönüştürülüyor.