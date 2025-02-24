SGK mevzuatında emekli olmaya dair çok ayrıntılı kurallar bulunuyor. Bu kuralların tam anlamıyla bilinmemesi nedeniyle emekli olabilecekken bu imkandan yararlanamayanlar olabiliyor. Özellikle de bu durum kısmi emeklilikte yaşanıyor. Kısmi emeklilik adı verilen emeklilik sigortalılara sağlanan en son imkan oluyor. Bu imkan ile emekli olamayanlar için emeklilik defteri tamamen kapanıyor.

Kısmi emeklilik olarak açıklanan bu imkan ile emekli olmak için ön şart yaş şartının tamamlanmasıdır. Buna göre kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler. Bu yaş şartının herhangi bir şekilde düşürülmesinin imkanı bulunmuyor. Yaş şartının düşürülmesi kısmi emekliliğin mantığına aykırı bir durum oluyor. Bu emeklilik türü SGK’nın emekli olma ihtimali zayıflayanlara verdiği son bir şans oluyor. Bunun için katı bir yaş şartı uygulanıyor.

Kısmi emekliliğin en dikkat çeken tarafı prim şartında yapılan indirim oluyor. İşe başlangıç tarihine göre SSK’lılar bu emeklilik türünde 7200 prim günü toplamak zorunda değiller. Burada ciddi bir indirim uygulanıyor ve 3600 veya 4500 gün ile emekli olunabiliyor. Bu indirimin kullanılması halinde yaş şartı ile prim şartı emekli olunuyor. Böylece hiç emekli olma imkanı olmadığını düşünenler sürpriz bir şekilde emeklilik hakkı elde ediyorlar.

Bağkur için kısmi emeklilik şartları farklı olabiliyor. Bu kapsamda prim şartı biraz daha yüksek oluyor. Normalde Bağkur üzerinden emekli olacak olanların 9000 prim günü toplamaları gerekiyor. Onlara kısmi emeklilik 5400 prim günü ile tanınıyor. Bu primi toplayanlar kısmi emekli olabiliyorlar. Ancak yeni bir sosyal güvenlik reformu ile bu prim şartının 4500 güne düşürülerek SSK ile eşitlenmesi planlanıyor. Lakin şimdilik bu uygulamaya geçiş yapılmadı. Yasal düzenleme yapılırsa değişiklik olabilecek.

Emekli maaşı hesaplamasında Türkiye’de ciddi bir sıkıntı bulunuyor. Özellikle asgari ücret veya bir miktar üstünde prim ödemesi yapanların yüksek emekli maaşı alma ihtimalleri bulunmuyor. Çok daha yüksek prim ödemeleri yapılmış ise o zaman emekli maaşı yükselebiliyor. Bu açılardan kısmi emeklilikte ciddi bir maaş farkı ortaya çıkmıyor. Prim ödemelerine bağlı olarak emekli maaşı hesaplanıyor ve en kötü ihtimal ile en düşük emekli maaşı kadar aylık bağlanıyor.