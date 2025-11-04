TAV İşletme Hizmetleri’nin yolculara özgün bir deneyim sunan markası Primeclass yeni konseptini tanıttı. "Kendin olabileceğin yer" felsefesiyle, havalimanı salonlarını yaşam tarzı destinasyonlarına dönüştüren yeni yaklaşım tasarım, gastronomi ve insani dokunuşu bir araya getiriyor.

TAV Havalimanları’nın ayrıcalıklı hizmetler ve ağırlama hizmetlerine odaklanan iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, yaşam tarzı odağıyla baştan tasarlanan Primeclass konseptini tanıttı. Primeclass, yeni bakış açısıyla özel yolcu salonlarını yolcuların farklılaşan ihtiyaçlarına cevap veren yaşam alanlarına dönüştürüyor.

"Ağırlama kültürünün özünü havalimanı deneyiminin merkezine taşımak bizim misyonumuz"

TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand, "Ağırlama kültürünün özünü havalimanı deneyiminin merkezine taşımak bizim misyonumuz. Bu vizyonla Primeclass konseptimizi ‘Kendin Olabileceğin Yer’ felsefesiyle yeniden tanımladık. İş seyahatleri, aile ya da arkadaşlarla yapılan yolculuklar fark etmeksizin; misafirlerimizin değişen ihtiyaçlarını ve ruh hâllerini gözeterek yeni konseptimizin her detayında bu yaklaşımı yaşatıyoruz: dinlenmek için sessiz bir köşe, bağlantı kurmak için canlı bir alan ya da uçuş öncesi odaklanmak için konforlu bir ortam" dedi.

Kişiselleştirilmiş misafirperverliği yeniden tanımlıyor

Primeclass, her yolculuğun kişisel bir deneyime dönüştüğü, yolcunun ruh halini yansıtan ve ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir döneme giriyor. Bu evrim, markanın misyonunu havalimanında geçirilen zamanı anlamlı ve bütüncül bir seyahat deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor. Konfor, paylaşım ve ilhamı bir araya getiren kişiye özel yaşam tarzı odaklı bir misafirperverlik deneyimi sunuyor . Tasarım felsefesi ise zamansız çizgilerden ve çağdaş estetikten ilham alıyor. Markanın yeni felsefesi güncel kalmak, kolektif deneyim, insani dokunuş ve daha iyi bir gelecek" olarak dikkat çekiyor. Bu değerler, Primeclass’ı yalnızca bir lounge markası olmaktan çıkararak modern seyahatin duygusal merkezine dönüştürüyor.

Yaşam tarzı odaklı bir deneyim

Primeclass’ın dönüşümü görsel kimlikle sınırlı değil. Havalimanı yolculuğunun her fiziksel ve dijital temas noktası karşılama tabelalarından mekan tasarımına, çalışan üniformalarından yemek konseptlerine ve dijital deneyime kadar yeniden tasarlandı. Yenilenen Primeclass konseptinde, terracotta ve ahşap gibi doğal malzemeler, yerel esinli tasarım unsurlarla birleşerek otantik, sıcak ve çağdaş bir ortam oluşturuyor.

Primeclass’ın merkezinde insan odaklı ve sürdürülebilir bir ağırlama anlayışı yer alıyor.

Yerel tedarikçilerle iş birliği, mevsimsel menüler ve kültürel çeşitlilik sayesinde Primeclass, bölgesel üreticileri destekliyor, çevresel etkisini azaltıyor ve her yemeği bulunduğu coğrafyanın ruhunu yansıtan bir deneyime dönüştürüyor. Bu yaklaşım yalnızca gastronomiyle sınırlı kalmıyor, çok kültürlü ekiplerden özenli hizmet anlayışına kadar her detayda hissediliyor. Primeclass, insanları, kültürleri ve toplulukları her yolculukta birbirine bağlayan premium bir deneyim oluşturuyor. Düşünülmüş dokunuşlar, çok dilli iletişim ve bölgesel tasarım unsurlarıyla şekillenen bu yaklaşım, hem küresel hem de kişisel bir ağırlama deneyimini hayata geçiriyor.

Modern seyahati yansıtan özel alanlar

Canlı sosyal buluşma noktalarından dinlenme ve odaklanma için tasarlanmış huzurlu alanlara kadar, her alan çeşitli ihtiyaç ve anlara göre özenle tasarlandı. Yenilenen felsefesi ‘Kendin Olabileceğin Yer’ ile Primeclass, havalimanını konfor, bağlantı ve bireyselliğin bir arada olduğu canlı ve duygusal olarak köklü bir mekan olarak yeniden hayal ediyor. Yenilenen Primeclass özel yolcu salonları, seyahatin farklı ritimlerine uygun beş bölge etrafında organize ediliyor:

Live - Enerji ve huzurun bir arada olduğu sosyal bir buluşma noktası işlevi gören bar alanı salonun merkezinde yer alıyor.

Enjoy - Yerel lezzetler, mevsimsel menüler ve canlı sunumlarla bir gastronomi yolculuğu.

Work - Odaklanma ve verimlilik için huzurlu, aydınlık alanlar.

Relax - Rahat koltuklar, okuma köşeleri ve özel duşlarla yenilenme imkanı sunan sakin bölgeler.

Play - Çocuklar ve yetişkinler için sosyal ve duyusal bağlantı sağlayan neşeli alanlar.

Her Primeclass ortamı, doğal malzemeler ve dokular, yumuşak bir aydınlatma ile özel ve davetkar bir atmosfer oluşturuyor. Her salon, küresel tasarım bütünlüğünü yerel kültürel ipuçlarıyla birleştirerek yolculara hem tanıdık hem de keşfedilecek bir deneyim sunuyor.

Primeclass yolculuğunda yeni bir sayfa

Yeni konseptle tasarlanan ilk salonlar Türkiye’de Ankara Esenboğa ve Bulgaristan Sofya Havalimanları’nda, ardından da Paris Orly Havalimanı’nda açılacak ve dünya genelinde tüm Primeclass lounge’larında uygulanacak.

Primeclass salonlarına, business class yolcuları, iş ortaklarının sadakat programı üyeleri, ya da bireysel rezervasyon ile erişmenin mümkün olduğu öğrenildi. Yeni konsept, salonların ötesine geçerek, karşılama ve uğurlama, hızlı geçiş ve havaalanı otel noktalarında da hayata geçecek. Bu bütünsel yaklaşım, kapıdan uçağa kadar duygusal olarak kesintisiz bir seyahat deneyimi sunacak.