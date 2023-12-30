Kahramanmaraş merkezli ve çevre illeri etkileyen büyük depremler, bölgede sismik hareketliliğin hala devam ettiğini gösteriyor. Artçı depremler, bağımsız sarsıntılarla birlikte belirgin bir ivme kaybetmiş olsa da toprak altındaki bu dinamik devam ediyor.

Bölgede Aktif Bir Fay Tehlikesi!

En son yaşanan 4,6 büyüklüğündeki Malatya depremi, Prof. Dr. Ahmet Ercan tarafından incelendi. Ercan'a göre bu deprem bir artçı deprem olup daha büyük bir sarsıntının habercisi değil. Ancak benzer büyüklükteki depremlerin önümüzdeki 2-3 yıl boyunca devam etmesi beklentisi var. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de konuya dair açıklamalarda bulundu. Malatya'daki son depremi değerlendiren Görür, mevcut haritalarda yüzey kırığına dair belirtiler olmasa da bölgede aktif bir fayın varlığını öne sürdü. Bu fayın, Malatya Fayı'na paralel olabileceğini ve belki de Doğanşehir Fayı'nın bu bölgelere uzandığını belirtti.