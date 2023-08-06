Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelmesi muhtemel depremin büyüklüğünü ve etkisini anlattı. Görür'e göre deprem, ağırlıklı olarak Kumburgaz fay hattı üzerinde meydana gelecek deprem, 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak. Bu deprem 6 Şubat'takinden daha fazla hasara yol açacak ve 2,5 milyon insan risk altında olacak. Görürİstanbul'un depreme hazır olmadığını, hükümet ve belediye işbirliği olmadan sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

Sokağın Başında 1 Ev Yıkılsın. O Sokağı Unutun

Prof. Dr. Naci Görür “"İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur” şeklinde ifade etti.

AFAD PROGRAM YAPTI

AFAD ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür “24 yılda İstanbul depreme hazır hale gelebilirdi. Lakin bugünkü halinde İstanbul depreme hazır değil. Hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. İlk başlarda Acil Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Belediyeler ona göre çalıştı. Her mahalleye konteyner konuldu. İstanbul Valiliği, hastane ve okulları elden geçirdi. Viyadükler, yollar, köprüler yapıldı. Bir takım tatbikatlar yapıldı. AFAD planlar programlar yaptı. Hazırlıklar yapıldı. Lakin bunlar yeterli değil. Bu yapılanların çoğu ya afete yönelik ya da masa başında kalıyor. 16 milyonun oturduğu konutlar depreme hazırlanmadı. Vatandaşlar kendi evlerini depreme hazırlamadı. Bunlar vatandaşın kabahati değil. Devlet gözetim denetim ve sorumluluğu altında yapmalı. Vatandaş ve Yerel Yönetim ile Merkezi Yönetim kol kola verir ve çalışırsa yapılabilir. Ne yapmamız gerekenler belli. Bir kent, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ve eko sistem, ekonomiden oluşur” dedi.