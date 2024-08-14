Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen büyük depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı hakkında değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Büyüklük ve Şiddet Tahminleri

Prof. Dr. Görür, İstanbul’da meydana gelmesi muhtemel depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini ifade etti. Öngörülerine göre, Adalar’ın güneyindeki Adalar Fayı ve Kumburgaz Fayı’ndan biri veya her ikisi aynı anda kırıldığında, 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Kumburgaz Fayı’nın 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirten Görür, bu iki fayın kilitli olduğunu ancak bir gün kırılma olasılığının bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Tekirdağ Fayı’nda bu büyüklükte bir deprem beklenmediğini, bu fayın Silivri açıklarından Tekirdağ’a kadar olan kısmında etkin olmadığını söyledi.

Şiddetli Etkiler ve Marmara Kıyıları

Görür, depremin Marmara kıyılarına yakın bölgelerde daha yoğun hissedileceğini belirterek, buralarda şiddetin 9’a ulaşabileceğini ifade etti. Marmara kıyılarındaki dolgu alanlar ve alüvyon içindeki çökel zeminlerin bu tür bir depremde ayakta kalabilmesi için sağlam olması gerektiğinin altını çizdi. “