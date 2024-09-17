‘8. Gastroenteroloji Günleri’ Türkiye’nin alanında önde gelen hekimlerini bir araya getirdi. Biruni Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, Akalazya hastalığının tedavisinde uygulanan POEM operasyonunu canlı yayında gerçekleştirirken, güncel endoskopi tekniklerini de genç hekimlere aktardı.

Öncü isimlerin deneyim ve birikimlerini paylaştığı 8. Gastroenteroloji Günleri’nde Biruni Üniversitesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, karaciğer yağlanması ile Hepatit B ilişkisine dikkat çekti.

Gastroenterolojinin öncü isimlerinden büyük katılım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrede konuşan Prof. Dr. Özdil, "Gastroenteroloji Günleri, Türkiye çapında yaklaşık 60 civarındaki eğitim araştırma hastanesi ve diğer bütün gastroenteroloji camiasını kapsayan büyük bir organizasyon. Güncel gelişmeler takip edilirken, canlı yayınlarla da endoskopideki ileri teknikler uygulanarak katılımcılara yeni ufuklar açılıyor. Bu kapsamda 8’incisi düzenlenen ulusal çaptaki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gastroenteroloji Günleri’ne Türkiye’nin her bölgesinden hekimlerimiz ve gastroenteroloji alanının önde gelen isimleri katılım sağladı" diye konuştu.

"Karaciğer yağlanması toplumun 3’te birini etkiliyor"

Prof. Dr. Özdil canlı yayında gerçekleştirilen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Akalazya tedavisinde kullanılan yemek borusundaki darlığı endoskopik yolla ameliyat gerekmeksizin açma işlemini, canlı yayında POEM tekniğiyle gerçekleştirdik. Bu konudaki bilgi ve tecrübelerimizi de genç hekimlere aktardık. Kongrede karaciğer yağlanması ve Hepatit B ilişkisine dikkat çektik. Hepatit B Türk toplumunda yüzde 4 civarında görülüyor. Karaciğer yağlanması da yine toplumun 3’te birini etkiliyor. Bunların birlikteliği halinde karaciğerde oluşturacağı sorunları en güncel yayınlarla birlikte destekleyerek katılımcılarla paylaştık.”